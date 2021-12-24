Фрукты по цене золота и дешевый алкоголь: Сколько стоит новогодний стол в Крыму

На сегодняшний день набор продуктов для праздничного стола для семьи из четырех человек в Крыму обойдется в 7528 рублей Фото: Архив "КП"

Под Новый год на стол всегда хочется поставить все самое праздничное и вкусное. Но каждый год цены растут и кусаются, и от некоторых продуктов приходится отказываться или откладывать до лучших времен, чтобы уложиться в запланированный бюджет. За неделю до зимнего праздника крымские аналитики рассказали, во сколько обойдется покупка продуктов и напитков на новогодний стол.

По данным Крымстата, в сравнении с прошлым годом сумма выросла на 9,3%, то есть на 639 рублей.

Набор продуктов для праздничного стола для семьи из четырех человек в Крыму обойдется в 7528 рублей. Туда вошли фрукты и овощи, которые за год подорожали сильнее всего, а также мясо, колбаса, рыба, икра, сыр и сливочное масло, которые тоже прибавили в цене.

Цены на сладости и безалкогольные напитки за год не сильно изменились, а алкоголь даже подешевел.

- Стоимость самого популярного праздничного салата «Оливье» для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Крыму на начало декабря этого года составила 406 рублей, что на 11,2% больше, чем год назад, - посчитали аналитики.

Напомним, по подсчетам «Комсомолки», из фруктов больше всего повысились цены на бананы и апельсины - 25% и 24%. Яблоки же наоборот подешевели. Сейчас они в среднем стоят 70 рублей против 78 рублей за килограмм в прошлом году.

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