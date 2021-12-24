Из-за снегопада Ялта готовится закрыть школы и остановить общественный транспорт

По всему полуострову действует штормовое предупреждение. Фото: Алекс Кедми

Из-за сильного снегопада, который вот уже третий день валит в Ялте, 24 декабря в школах и детских садах объявили короткий учебный день. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, непогода может даже помешать работе общественного транспорта.

- В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс - отпускаем детей по домам, - написала Павленко в своем телеграм-канале.

Снег в Ялте идет уже третий день. Фото: Алекс Кедми

Сити-менеджер призналась: не везде удается вовремя расчищать сугробы, так как снег в Ялте уже третий день не прекращается. А к вечеру в Крыму ждут оттепель с усилением ветра и дождем со снегом.

Коммунальщики не успевают расчищать сугробы в городе. Фото: Алекс Кедми

Заметим, по всему полуострову действует штормовое предупреждение. Ночью со среды на четверг столбики термометра опускались до - 12 градусов. Снежная и морозная погода продержится в Крыму до выходных, а после синоптики обещают потепление до 10 градусов и дождь.

Снегом запорошило буквально все в городе. Фото: Янина Павленко / ТГ

Напомним, 22 декабря из-за снегопада пришлось закрыть трассу на плато Ай-Петри, ограничит движение для общественного транспорта в районе Ялты. В четверг из-за непогоды в Ялте и Севастополе не работали городские школы и детсады.

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