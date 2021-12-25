Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 декабря: 115 новых заболевших

В Севастополе мобильный пункт по вакцинации работает на площади Нахимова. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пандемия коронавирусной инфекции на Крымском полуострове сдает свои позиции. Вот на Новый год в Крыму отменили QR- коды при посещении крупных торговых центров. Дали добро общепиту на проведение корпоративов, но в тоже время запретили организованные хороводы и прочие мероприятия у наряженных елок, которые украсили улицы и площади Крыма.

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Данные Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава РК за минувшие сутки ковидом заболели 115 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 126 204 мужчин и женщин. Медицинским работникам удалось вернуть здоровье 163 заболевшим, всего выздоровевших - 117 288 человек.

К сожалению, существует и другая статистика, которая регистрирует те случаи, когда медицина бессильна: умерло 24 заболевших коронавирусной инфекцией, за все время пандемии 4205 летальных случаев.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Правительстве Севастополя сообщили, что на 25 декабря зарегистрированы 60 новых случаев заболевания ковида. Врачи выписали из ковидных отделений 57 пациентов, которые выздоровели.

Два человека, в возрасте 68 и 70 лет, не удалось спасти.

За время пандемии в городе-герое опасной хворью заболели 52 373 мужчин и женщин. Выздоровели 49 371 человек, 1 822 не удалось спасти.

В городе-герое развернуты мобильные пункты вакцинации против COVID-19 на площади Нахимова, площади Захарова, в торговых центрах «Муссон» и «SeaMall».

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