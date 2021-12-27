В Крыму за год нашли 603 мертвых дельфинов

Дельфины чаще всего гибнут в сетях рыбаков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Гости и жители Крымского полуострова верят, что увидеть дельфина в море – добрый знак. Но таких счастливых моментов с каждым годом становится все меньше, все чаще обитателей морских глубин находят на берегу мертвыми или на последнем издыхании, что в принципе одно и тоже.

Статистика выбросов дельфинов в Крыму. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» обнародовал итоги мониторинга выбросов китообразных в Крыму за 2021 год.

- В этом сезоне Центром учтены 603 выброса китообразных на нашем побережье, затронувшие 266 азовок, 128 белобочек, 121 афалину и 88 дельфинов неуточненного вида, - сообщили волонтеры.

Всего с 2017 года зафиксировано 2450 выбросов. Почти половина 49% случаев выбросов в уходящем году, пришлось на время активного промысла рыбы - март, апрель и май. Причем в апреле был установлен антирекорд - 135 выбросов!

Большая часть погибших дельфинов с явными следами прилова в жаберные сети. Где же чаще всего гибнут китообразные в Крыму?

- Севастопольский район (28%), на втором месте - Сакский район и Евпатория (20%), однако также впервые вперед вырвался Ленинский район (13%), - такой ответ дают специалисты Центра.

Зоозащитники делают все, чтобы помочь китообразным. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Зоозащитники все данные о приловах и статистике направляют в напрямую в структуру, регулирующую рыболовство.

- Проблема, наконец, постепенно выходит из тени. Мы продолжим с новыми силами в следующем году и не планируем останавливаться вплоть до наступления положительных изменений, - заявляют сотрудники «Безмятежного Моря».

Случаи, когда попавших в беду дельфинов удается спасти, единицы, но они все таки есть.

Пример тому самец белобочка Ринато, которому зоозащитники сумели помочь, освободив от рыболовной снасти. Тем, кто увидел выбросившегося дельфина, важно правильно себя вести, чтобы своими неумелыми действиями не усугубить ситуацию.

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