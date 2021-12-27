Как выглядит Симферополь перед Новым годом 2022: Фоторепортаж

Иллюминация, которой украсили столицу полуострова к новогодним праздникам, в этом году обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
До Нового года осталось всего ничего, поэтому крымскую столицу уже «приодели» к зимним праздникам.
Жители города вышли прогуляться по центру Симферополя
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Неделю назад закончили наряжать главную елку. Позже на улицах Симферополя появились светящиеся инсталляции: арки, фотозоны с цифрами грядущего года и праздничные фигуры.
В этом году главную елку поставили на перекрестке улиц Пушкина и Горького
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В этом году главную елку города установили на перекрестке улиц Горького и Пушкина около государственного академического драматического театра имени Горького.
В городе появилось много фотозон
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В центре Симферополя уже все готово для встречи самого любимого и детьми, и взрослыми, зимнего праздника.
Инсталляции включаются вечером и работают до самого утра
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Заметим, иллюминация, которой украсили столицу полуострова к новогодним праздникам, в этом году обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.
В центре Симферополя уже все готово для встречи зимнего праздника.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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