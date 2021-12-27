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Общество27 декабря 2021 11:26

Как выглядит Симферополь перед Новым годом 2022: Фоторепортаж

Столицу Крыма украсили праздничными фотозонами
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Иллюминация, которой украсили столицу полуострова к новогодним праздникам, в этом году обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.

Иллюминация, которой украсили столицу полуострова к новогодним праздникам, в этом году обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

До Нового года осталось всего ничего, поэтому крымскую столицу уже «приодели» к зимним праздникам.

Жители города вышли прогуляться по центру Симферополя

Жители города вышли прогуляться по центру Симферополя

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Неделю назад закончили наряжать главную елку. Позже на улицах Симферополя появились светящиеся инсталляции: арки, фотозоны с цифрами грядущего года и праздничные фигуры.

В этом году главную елку поставили на перекрестке улиц Пушкина и Горького

В этом году главную елку поставили на перекрестке улиц Пушкина и Горького

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этом году главную елку города установили на перекрестке улиц Горького и Пушкина около государственного академического драматического театра имени Горького.

В городе появилось много фотозон

В городе появилось много фотозон

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В центре Симферополя уже все готово для встречи самого любимого и детьми, и взрослыми, зимнего праздника.

Инсталляции включаются вечером и работают до самого утра

Инсталляции включаются вечером и работают до самого утра

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Заметим, иллюминация, которой украсили столицу полуострова к новогодним праздникам, в этом году обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей.

В центре Симферополя уже все готово для встречи зимнего праздника.

В центре Симферополя уже все готово для встречи зимнего праздника.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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