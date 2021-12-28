Топ тем итоговой пресс-конференции главы Крыма: Вода есть, остальное приложится

У Крыма есть своя повестка, которую он ведет уже восьмой год. Фото: прес-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов провел традиционную итоговую пресс-конференцию в уходящем 2021 году. С чем республика завершает семилетку нахождения в новой российской истории и что берет в развитие в кратком обзоре КП-Крым.

- С 1 января глава Крыма перестает активничать в социальной сети facebook. Эта площадка, как «фактически чужая территория», не отвечает требованиям национальной безопасности. Для общения с крымчанами и гостями полуострова Аксенов оставляет страницу во Вконтакте.

- Воды в Крыму много, в несколько раз больше, чем было накоплено к концу декабря прошлого года. В трех водохранилищах Симферополя накоплено 35 миллионов кубометров, а с февраля в полную силу на 22 тысячи кубометров ежесуточно заработает Бештерек-Зуйский водовод, который должен был подать воду в столичный регион еще в октябре, но из-за повышенной мутности ждет систему фильтрации. Алушту подпитают источником над «Артеком», откуда проложат трубопровод за 800 миллионов рублей, и начнут строить водохранилище, чтобы вода с гор не уходила в море, а накапливалась для нужд региона. Есть планы строительства водосбросов от Массандровского водопада и Учан-Су к водохранилищам Ялты, чтобы ускорить их наполнение. Но от строительства опреснительной станции в районе грузового порта власти не отказываются, как и от использования воды из-под дна Азовского моря. Нужно только дождаться результатов анализа содержания в ней соли.

- Первое заседание Совета министров Крыма в новом году пройдет в Керчи. Будут обсуждать логистику доставки товаров, которые доезжают до Симферополя и после распределяются по регионам. Заодно обговорят будущее торгового и рыбного портов Керчи. Первый собираются отдать в федеральную собственность вместе с Феодосийским, и задействовать для нужд Крымско-Сирийско торгового дома. Рыбный порт нужно превращать в инвестиционную площадку, поскольку 10-12 тысяч тонн рыбы, которые сейчас вылавливают рыболовецкие хозяйства Крыма, не достаточно даже для внутреннего рынка.

- Посещение общественных мест исключительно по предъявлению QR-кодов отменяется до 20 января. Если кривая статистики заболеваемости коронавирусом пойдет опять вверх, ограничения придется вернуть. Коллективный иммунитет в Крыму приблизился к 70%, но избежать очередной волны заражений не удастся — вакцинация влияет на тяжесть течения заболевания.

- Медработникам в Крыму будут давать жилье и место в детском саду вне очереди. Искать специалистов будут среди выпускников медицинских вузов в других регионах страны. Дефицит медработников в сельских регионах составляет 50%, в городских — 80%.

- Крым в тройке лидеров среди регионов РФ по дорожному строительству. В уходящем году в регионе освоили на дороги почти 27 миллиардов рублей — рекордная сумма за новую российскую российскую. В следующем году на крымские дороги направят 12 миллиардов рублей, в том числе 8 миллиардов - на капитальный ремонт. По итогам первого полугодия сумма может увеличится, если в регионе успеют сделать большую часть от запланированного. С этой целью дорожники выйдут на объекты уже в январе.

- К лету закончат все «грязные работы» на строительстве развязки возле аэропорта «Симферополь». Эта дорога привязана к этапам строительства большой магистрали Симферополь - Евпатория — Мирный. Второй этап сдают под конец 2021 года. Полная готовность — декабрь 2023. к этому сроку изменится трафик по дороге Саки- Евпатория. Она станет внутренней транспортной артерией.

- Сакский химзавод в 2022 году окончательной выведут из строя. После банкротства предприятия его территорию отдадут городу под ивестпроекты, но прежде — рекультивация. За чей счет она будет проводиться пока не ясно.

- Игорная зона в Крыму будет. Загвоздка была в статусе объекта, который отдали в поселке Кацивели. В госсобственность его пришлось выкупать, и только после выставлять на торги. Победителя определили в этом году. Ему предстоит разборка недостроя и дальнейшая реализация проекта до конца 2023 года.

- Чтобы поднять мотивацию госслужащих, Крым выйдет с инициативой начислять премии за сэкономленные на проектах деньги. Перекос зарплат в госсекторе такой, что у низшего звена нет никакой мотивации работать. При этом авансы за господряды как не давали, так давать и не будут. Подрядчики должны рассчитывать на свои.

- За «скифское золото» надо сражаться всей страной, а не только силами четырех музеев Крыма. Письма с просьбой подключится в процесс возвращения из Амстердама артефактов направлены в Генпрокуратуру РФ и Минюст. Это повысит статус судебного процесса и шансы Крыма на возвращение музейных экспонатов. Окончательное слово за президентом РФ.

- Озеро Сиваш пойдет под развитие рекреации и добычи полезных ископаемых. Первое развивает Министерство курортов и туризма, второе — инвесторы. С освоением полезных ископаемых проблемы связаны с использованием зарубежных технологий — Крым под санкциями. Инвесторы поехали в отечественные НИИ искать умельцев. Вопрос во времени.

- Обводная дорога вокруг Ялты будет запроектирована в 2022 году. Проект стоимостью 2 миллиарда рублей предполагает смещение эстакады на 2 км в сторону жилого сектора. Все работы пройдут через общественное обсуждение.

- Обход Симферополя от «Тавриды» в сторону Ялтинского шоссе пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища. Этот проект дешевле на 3 миллиарда рублей второго варианта, предусматривающего смещение трассы с целью минимизировать потери жителей от сноса домов. На месте открыта общественная приемная, и все обращения жителей Заречного глава Крыма готов рассматривать лично.

- Туристический поток в Крым в этом году будет рекордным, на уровне 9,5 миллионов отдыхающих. Это на 20% выше 2020 года, и следующий обещает подарить Крыму больше 10 миллионов туристов. Для региона задача, чтобы после открытия зарубежных курортов российские отдыхающие выбрали Крым. К российским скоро присоединятся отдыхающие Белоруссии.

- Население Крыма может вырасти до 10 миллионов человек. И это хорошо скажется на экономическом развитии региона. Потенциал для создания новых поселков есть как в сельских районах, так и в прибрежной зоне. Главное, чтобы основное население не ощущало дискомфорта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции не смогли остановить развитие Крыма – Аксенов

По мнению главы Крыма, за 8 лет была проделана работа больше, чем за предыдущие десятилетия (подробнее)

Бештерек-Зуйский водозабор начнет давать воду в Симферополь к концу зимы

В феврале смонтируют систему фильтрации (подробнее)