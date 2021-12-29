Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 декабря: Выявлено еще 111 случаев заболевания

Количество инфицированных заметно снизилось Фото: Архив "КП"

В Крыму сняли ограничения по доступу в общественные места исключительно по QR-кодам. До 20 января не нужно предъявлять QR-коды, чтобы попасть в заведения общественного питания, SPA-салоны, фуд-курты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, в торговые центры.

Губернатор Севастополя отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы. В Крыму это требование остается в силе.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 126 тысяч 660 случаев COVID-19. Справились с болезнью 117 тысяч 784 человека. Умерли 4 тысячи 301 пациент.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 111 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 109 человек. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3538 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 51 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 87 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 52 тысяч 602 человека. Выздоровели 49 тысяч 764 инфицированных, 1835 умерли.

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