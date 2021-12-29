«Вакцинация от COVID-19» - «Крыммедстрах» рекомендует

Фото: «КРЫММЕДСТРАХ»

С начала 2021 года в России проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. К страховым представителям «Крыммедстраха» поступают различного рода обращения по этой тематике. Давайте рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы.

- Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?

- В приоритетном порядке вакцинации подлежат: лица старше 60 лет; работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями; граждане, проживающие в городах с численностью населения один миллион и более.

- Где можно сделать прививку?

- Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях. Записаться можно по телефону в регистратурах медицинских организаций, а также через Единый портал государственных услуг. Без предварительной записи привиться можно в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах.

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С полным перечнем пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайтах Министерства здравоохранения Республики Крым и департамента здравоохранения г. Севастополя.

- Как проходит процесс вакцинации?

- Для проведения вакцинации необходим паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Гражданин, желающий привиться, заполняет добровольное информированное согласие, а также анкету пациента.

На приеме пациенту сначала разъясняются возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения вакцинации.

Перед вакцинацией медработник осматривает пациента, измеряет температуру, показатели насыщения крови кислородом (сатурации), частоту сердечных сокращений, артериальное давление, проводит диагностику дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Результаты осмотра, а также разрешение на введение вакцины или отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний для проведения вакцинации должны быть зафиксированы врачом в медицинской документации.

Вакцинация (укол) проводится внутримышечно в верхнюю часть плеча. Затем следует наблюдение после процедуры в течение 30 минут.

Если вы выбрали для вакцинации препарат «Спутник V» («Гам-Ковид–Вак») или «ЭпиВакКорона», обратите внимание: ввиду того что эти вакцины двухкомпонентные, вам необходимо будет повторно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации вторым компонентом на 21-й день (без учета вакцинации) после прививки. А для вакцины «КовиВак» введение второго компонента осуществляется с интервалом 14 дней. На эту процедуру вас запишут автоматически, она будет полностью аналогичной первому этапу вакцинации.

- Какие существуют рекомендации после вакцинации?

- В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении побочных эффектов после вакцинации рекомендуется обратиться к врачу.

- Кому нельзя делать прививку от коронавируса?

- С актуальным перечнем противопоказаний к вакцинации по всем вакцинам, зарегистрированным в Российской Федерации, можно ознакомиться на сайте стопкоронавирус.рф.

- Есть ли ограничения для беременных?

- С июня 2021 года в соответствии с рекомендациями Минздрава по вакцинации против COVID-19 вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») используется для вакцинации беременных.

Беременным женщинам перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

- Информация о вакцинации должна появиться в личном кабинете на портале ГОСУСЛУГ, однако портал выдает ошибку при внесении полиса ОМС, что делать?

- Если при добавлении номера полиса ОМС в вашу учетную запись на портале Госуслуг или при осуществлении записи к врачу полис ОМС не проходит проверку, следует придерживаться следующего алгоритма:

1) Необходимо проверить его действительность.

По Республике Крым сделать это можно на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым в разделе «Проверка полиса ОМС» или по телефону контакт-центра 8-800-301-41-53.

По г. Севастополю можно обратиться по телефону контакт-центра 8-800-250-35-27.

2) Если вы получили новый документ, удостоверяющий личность, необходимо обратиться в ближайший пункт выдачи полисов вашей страховой медицинской организации для внесения актуальных данных в базу застрахованных лиц.

3) Если после обращения в страховую медицинскую организацию добавление полиса ОМС всё еще невозможно, сообщите об ошибке в техподдержку портала Госуслуг: по телефону горячей линии 8-800-100-70-10 или 115, через чат или форму «Задать вопрос».

- А если полис ОМС добавить получилось, а сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или сертификат переболевшего COVID-19 так и не пришел?

- Зайдите в личный кабинет и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учетная запись должна быть подтверждённой. Далее обратитесь в вашу медицинскую организацию и уточните, внесены ли данные о вашей вакцинации или перенесенном заболевании в регистр вакцинированных/переболевших.

Если указанные выше действия не помогли получить сертификат, сообщите об ошибке в техподдержку портала Госуслуг.

- Зачем нужна ревакцинация?

- Ревакцинация - надежный способ защитить себя от COVID-19. С учетом напряженной эпидемиологической обстановки рекомендуется спустя полгода после вакцинации сделать повторную прививку - ревакцинироваться любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. Выбрать можно любую из них независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз.

Вы можете сделать повторную прививку, если у вас нет обострения хронического заболевания, вы не болели ОРВИ в течение 2-х недель до прививки и не болеете в момент вакцинации, вам исполнилось 18 лет и в последние 30 дней вы не делали других прививок.

Медики считают, откладывая ревакцинацию на срок более полугода, люди подвергают себя риску, ведь исследованиями доказано, что примерно у трети обследованных уровень антител далеко не сразу вырабатываются в нужном объеме либо же он стремительно падает.

- Всем ли можно сделать повторную вакцинацию против COVID-19?

- Для этого необходимо соответствовать ряду требований. Во-первых, как уже упоминалось выше, с момента предыдущей вакцинации от COVID-19 или же после перенесенного заболевания должно пройти более полугода. Затем крайне важно, чтобы у ревакцинируемого пациента не было обострений в части хронических заболеваний, до визита в медицинскую организацию необходимо завершить необходимое курсовое лечение.

Ревакцинация противопоказана тем, кто в настоящее время чувствует недомогание либо перенес заболевание ОРВИ в течение двух недель до прививки. Не следует проходить ревакцинацию и тем, кто за последний месяц делал и другие прививки. На момент прививки пациенту должно исполниться 18 лет и он не должен был принимать участие в клиническом исследования вакцины от COVID-19.

КОНКРЕТНО

«КРЫММЕДСТРАХ»

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