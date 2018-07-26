2018-07-26T07:56:26+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 июля: днем до +34, местами град

На полуострове ожидаются дожди и сильный ветер
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Море прогрелось до +22...+27 градусов.Море прогрелось до +22...+27 градусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Осадки не хотят уходить из Крыма. В ближайшие трое суток, с 26 по 28 июля, на полуострове пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град.

- Порывы северо-восточного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15…20 градусов, на побережье 21…26, днем 29…34, в горах 22…27, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 26 июля переменная облачность. Временами дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20…22, днем 26…28 градусов.

КАК ВОДИЧКА?

Температура морской воды в Феодосии +26, Алуште +23, Ялте +24, в Севастополе +22…+24, Евпатории +25, Черноморском +25. В Керченском проливе +27. В Азовском море +26.

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