2018-07-26T12:33:38+03:00
Общество

В Крыму с горы сорвался квадроцикл с двумя туристами из Саратова

ЧП случилось на склоне горы Южная Демерджи
Галина КОВАЛЕНКО
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Квадроцикл упал с высоты. Фото: пресс-служба МЧС РККвадроцикл упал с высоты. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Два человека сорвались на квадроцикле, получили травмы, нуждаются в срочной эвакуации - такое ЧП случилось в районе горы Южная Демерджи.

- Спасатели прибыли к началу горной дороги, ведущей к туристам, - сообщает пресс-служба МЧС РК, - и вместе с сотрудниками скорой медицинской помощи выехали в район кордона Сорокина.

Специалисты чрезвычайного ведомства помогли врачам добраться до пострадавших. Затем 29-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые приехали из Саратова, спасатели на служебном автомобиле отвезли в Алуштинскую городскую больницу.

В общей сложности спасательная операция длилась порядка 2,5 часов.

В этот же день крымские помогли 42-летней гостье из Москвы, которая на мысе Алчак-Кая сломала ногу. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» 1,5 километра несли пострадавшую по каменному «хаосу» к карете скорой медицинской помощи. Затем медики отвезли ее в больницу.

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