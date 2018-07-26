Бывшего зама руководителя УФАС по Крыму обвиняют в получении взятки в 3 миллиона рублей

26 Июль 10:09 2018-07-26T10:09:49+03:00

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Бывший заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю обвиняется в получении 3 миллионов рублей взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму.

Обвиняемый знал, что в управление ФАС по Крыму и Севастополю поступила жалоба на компанию, которая участвовала в тендере. Чтобы жалобу рассмотрели в пользу юрлица, чиновник попросил через знакомых три миллиона рублей у организации.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки совершенное через посредника в особо крупном размере) возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.