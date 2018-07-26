2018-07-26T11:35:52+03:00
Общество

Сбил девочку и сбежал: В Евпатории водителя лишили прав на два года

Сам виновник объяснил свой поступок тем, что «слишком торопился по своим деламл»
Степан ОСТИНОВ
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В Евпатории суд на два года лишил водительских прав мужчину, который на мопеде сбил девочку и сбежал с места аварии.

Само ДТП произошло еще в мае этого года в Евпатории: утром водитель на мопеде сбил 10-летнюю девочку, которая шла в школу. Ребенок получил травмы, а виновник аварии покинул место происшествия и не помог девочке.

Полицейские задержали водителя только 19 июля - мм оказался 50-летний местный житель. Он пояснил, что «слишком торопился по своим делам, поэтому покинул место ДТП».

- Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя были составлены административные протоколы по ч.1 ст.12.24 и ч.2 ст.12.27 (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся) КоАП РФ, - сообщает пресс-служба МВД Крыма.

В последствии евпаторийский городской суд признал мужчину виновным по всем пунктам и лишил его водительских прав на два года.

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