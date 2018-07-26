2018-07-26T14:07:25+03:00
Общество

Школьная ярмарка в Симферополе откроется 30 июля

Торговать будут на традиционном для горожан месте
Степан ОСТИНОВ
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Ярмарка будет работать до середины сентября.Ярмарка будет работать до середины сентября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе с 30 июле начнет работать ежегодная школьная ярмарка.

Торговые рады поставят на аллее от подземного перехода по проспекту Кирова, 39а до Симферопольского музыкального училища им. П.И.Чайковского.

Покупателям предложат широкий ассортимент школьных товаров: одежда и обувь, письменные и канцелярские товары, а также учебная литература.

- В текущем году школьная ярмарка будет проходить в ставшем уже традиционном для симферопольцев месте. В ассортименте будут представлены товары, в первую очередь, отечественного производства по доступным для потребителей ценам. Кроме того, для удобства горожан предусмотрен максимально удобный режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, - рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Инна Шевченко.

Организатор ярмарки - муниципальное унитарное предприятие «Метроград».

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