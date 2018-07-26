Константинов: Крым вернется к отметке в 10 млн туристов в год

26 Июль 14:57 2018-07-27T12:51:22+03:00

В этом году в Крыму уже отдохнули почти 3,2 миллиона туристов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

При этом спикер республиканского парламента признал, что для этого нужно и дальше развивать инфраструктуру Крыма

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Спикер крымского парламента Владимир Константинов убежден, что Крым в будущем сможет принимать 10 млн туристов в год, как это было в советские годы.

- Я убежден, что Крым вернется к отметке 10 млн туристов, как это было когда-то достигнуто в советское время. Это даст колоссальный рывок Крыму. Мы станем настоящим курортным регионом с этой численностью. Еще много стратегических вопросов по развитию инфраструктуры в регионе. Будем привлекать инвесторов, - рассказал председатель Госсовета республики.

При этом он признал и ряд проблем в регионе, с которыми столкнулись туристы уже в этом сезоне. Прежде всего речь идет о длинных пробках.

- Отдыхающие, которые в них простояли, могут оказаться не нашими симпатиками в следующем году. Это сложный вопрос, который требует бюджетных вложений, и его нужно решить. Мы должны создавать максимальные условия для отдыхающих и научиться принимать большое количество людей, - заключил Владимир Константинов.