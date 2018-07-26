В Крыму двое подростков подозреваются в издевательствах над голым мальчиком

26 Июль 16:35 2018-07-26T17:58:01+03:00

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В Крыму возбудили уголовное дело на двух подростков. Несовершенолетних подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- Вечером 5 июля 2018 года двое подростков, находясь на территории детсада в поселке городского типа Гвардейском, угрожая применением насилия, заставили полностью раздеться малолетнего мальчика, - сообщает пресс-служба ГСУ СУ РФ по РК, - после чего начали над ним издеваться, снимая все происходящее на свой мобильный телефон.

По результатам проверки крымские следователи завели уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В этой статье идет речь о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Взрослых за такое грубое нарушение закона могут лишить свободы на срок до семи лет. Несовершеннолетних, если их вина будет доказана, тоже ждет серьезное наказание.