2018-07-26T17:09:50+03:00
Общество

В Симферополе Росгвардейцы задержали пьяного угонщика

Теперь нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы
Степан ОСТИНОВ
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В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного угонщика.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что в пригороде Симферополя угнали Dewoo Lanos.

Вскоре наряд обнаружил автомобиль на одной из заправок на въезде в город.

Угонщиком оказался пьяный 45-летний житель Симферополя. Выяснилось, что владелец Dewoo подобрал голосовавшего на дороге мужчину, чтобы подвезти его до города. В дороге пассажир стал стал дебоширить и оскорблять шофера. В итоге водитель остановил автомобиль и вышел из салона, чтобы высадить пьяного попутчика.

Но матерый мужчина не растерялся: заблокировал двери, пересел за руль и скрылся, оставив владельца на дороге.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Крыму.

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