2018-07-26T17:54:05+03:00
Общество

В Симферополе потратят 8 миллиардов рублей на строительство канализационного коллектора

Средства распределены на два года
Надежда ДАЦЮК
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На строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе выделят 8 миллиардов рублей. Выделение средств утвердил симферопольский горсовет.

- Объем доходов и расходов бюджета муниципального образования на 2019-2020 годы увеличивается на 4,6 и 4,1 миллиарда рублей. На строительство и реконструкцию канализационного коллектора будет направлено на 2019 год – 3,9 миллиарда рублей, на 2020 – 4,1 миллиарда рублей, - сообщила заместитель начальника департамента финансов администрации Ирина Швец.

Ранее был объявлен конкурс на разработку проекта строительства и реконструкции канализационного коллектора в Симферополе на 544 миллиона рублей. Реализация проекта запланирована в рамках федерально-целевой программы развития Крыма до 2020 года. По данным Минфина Крыма, на те же цели в 2019 году было заложено более 7,5 миллиардов рублей, а в 2020 – более 6,7.

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