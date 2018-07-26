2018-07-26T18:41:35+03:00
Происшествия

В Севастополе сняли золото с женщины, упавшей на улице

Злоумышленница помогла ей подняться, отвела в сторонку и ограбила
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе ограбили 48-летнюю местную жительницу. Незнакомая женщина помогла ей встать с дороги, когда она споткнулась и упала, но потом похитила ювелирные изделия.

- Потерпевшая вышла из дома в аптеку. В момент перехода через дорогу она споткнулась и упала, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Подняться ей помогла незнакомая женщина, как оказалось не из лучших побуждений.

«Сердобольная» помощница насильно затащила потерпевшую в безлюдное место и сняла с нее золотые и серебряные ювелирные изделия.

Полицейские задержали злоумышленницу. Сейчас 45-летнюю жительницу Симферополя арестовали и завели на нее уголовное дело. По ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» ей грозит лишение свободы до семи лет.

Не так давно, в одном из пляжей в Севастополе у 63-летней пенсионерки украли банковскую карточку, на которой было порядка 100 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог