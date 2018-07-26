В Севастополе сняли золото с женщины, упавшей на улице

26 Июль 18:25 2018-07-26T18:41:35+03:00

Злоумышленница помогла ей подняться, отвела в сторонку и ограбила

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В Севастополе ограбили 48-летнюю местную жительницу. Незнакомая женщина помогла ей встать с дороги, когда она споткнулась и упала, но потом похитила ювелирные изделия.

- Потерпевшая вышла из дома в аптеку. В момент перехода через дорогу она споткнулась и упала, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Подняться ей помогла незнакомая женщина, как оказалось не из лучших побуждений.

«Сердобольная» помощница насильно затащила потерпевшую в безлюдное место и сняла с нее золотые и серебряные ювелирные изделия.

Полицейские задержали злоумышленницу. Сейчас 45-летнюю жительницу Симферополя арестовали и завели на нее уголовное дело. По ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» ей грозит лишение свободы до семи лет.

Не так давно, в одном из пляжей в Севастополе у 63-летней пенсионерки украли банковскую карточку, на которой было порядка 100 тысяч рублей.