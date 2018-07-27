2018-07-27T08:18:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 июля: дождь и тепло до +31

На полуострове хозяйничают ветра и грозы
Галина КОВАЛЕНКО
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На берегу Черного моря хорошо отдыхать в любую погоду.На берегу Черного моря хорошо отдыхать в любую погоду.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 27 июля, на Крымском полуострове погода не ахти: без зонтика и хорошего настроения лучше не выходить на улицу.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

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