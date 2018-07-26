В Крыму «заточили» в собственном доме 73-летнюю пенсионерку

26 Июль 20:19 2018-07-26T20:23:50+03:00

По ЧП завели уголовное дело, а истощенная женщину в тяжелом состоянии находится в больнице

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В Симферополе привезли в больницу пенсионерку в тяжелом состояние - истощенную и с инсультом. Ее туда доставил друг дочери пенсионерки, приехавший из другого региона. С ним женщина познакомилась в социальных сетях. Но когда крымчанка умерла, он запер ее пожилую мать в доме и никого к ней не пускал.

- С 30 июня по 17 июля 2018 года в городе Симферополе мужчина незаконно лишил свободы и удерживал 73-летнюю женщину, находящуюся по состоянию здоровья в беспомощном состоянии, в ее доме, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы.

Сейчас идет следствие. Сотрудникам следственного комитета предстоит не только выявить преступника, но и оценить работу сотрудников полиции. Нужно будет выяснить, какую они проводили работу по проверке обращений знакомых пенсионерки, попавшей в "заточении".