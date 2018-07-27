2018-07-27T09:01:02+03:00
Общество

Крымские пограничники забрали у браконьеров 30 километров сетей

И провели за полгода порядка 4 тысяч рейдов в акватории Черного и Азовского морей
Галина КОВАЛЕНКО
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Пограничники охраняют госграницу и борются с браконьерами. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РКПограничники охраняют госграницу и борются с браконьерами. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК за первое полугодие порядка 4 тысяч раз выходили с рейдами в море. И успели за это время изъять у браконьеров 200 рыбацких сетей общей длиной 30 километров.

Ведь пограничники в Крыму не только охраняют госграницу, но и борются с незаконным промыслом обитателей морских глубин.

- На правонарушителей возбуждено более 650 дел об административной ответственности, по результатам которых 460 человек понесли наказание в виде штрафов на общую сумму 3,3 млн рублей, - сообщает на пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Всего они провели порядка 12,5 тысяч проверочных и профилактических мероприятий, в ходе которых у браконьеров изъято свыше 1,6 тысяч орудий незаконной добычи.

Пограничникам работы хватает - не переводятся браконьеры, не дремлют и нарушители. Недавно, например, на границе они задержали мужчину, который плыл в Крым самодельном плоту из пластиковых бутылок и досок.

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