На трассе Симферополь-Феодосия столкнулись легковушка и автобус: 8 человек пострадали
Авария случилась сегодня около 6 часов утра [фото]
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На трассе Симферополь-Керчь близ поселка Приморское 27 июля стролкнулись «Нива» и микроавтобус. Как уточнили в пресс-службе МВД по РК «Комсомолке», автобус не был рейсовым. Пострадали восемь человек.
- Столкновение произошло сегодня около 6 часов утра. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, - сказали в МВД.
На месте продолжают работать специалисты, обстоятельства ДТП устанавливаются. Данных о состоянии здоровья пострадавших нет.