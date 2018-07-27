2018-07-27T10:24:00+03:00
Общество

В Алуште за взятки будут судить двух сотрудников полиции

Они за мзду «крышевали» местных предпринимателей
Галина КОВАЛЕНКО
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В суд направили уголовное дело экс-начальника отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Алуште и его подчиненного. Их обвиняют в получении взяток.

- Летом 2017 года обвиняемые получали от предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Алушты взятки за непривлечение их к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Также правоохранители предупреждали бизнесменов о проверках и тайком возвращали товар, изъятый по административным производствам.

Пока шло следствие, следователи допросили более 70 свидетелей, провели 16 обысков и осмотров. Изъяли денежных средств и наложили арест на имущество обвиняемых на сумму около 900 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого сотрудников полиции обвиняют в получение взятки за незаконные действия и посредничество во взяточничестве, совершенное с использованием служенного положения.

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