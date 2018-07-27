2018-07-27T11:56:07+03:00
Общество

Во сколько крымчане могут увидеть полное затмение Луны и противостояние Марса

Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние
Надежда ДАЦЮК
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Крымский астрофизик Сергей Назаров, рассказал, во сколько на Крымском полуострове в ночь с 27 июля на 28 можно наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение.

- Лунное затмение можно наблюдать с 00.00 до 00.15 ночи, всего 15 минут, - сообщил «Комсомолке» Назаров.

Сегодняшнее лунное затмение уникально тем, что в это время и Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. Он станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он засияет оранжевым блеском.

По словам астрофизика, Марс приближается к нашей планете на максимальное расстояние только раз в 15-17 лет, в прошлый раз это было в 2003 году.

- Соединение Луны и Марса будет видно на половине планеты всю ночь. И в Крыму тоже его можно наблюдать. Конечно, лучше выехать на природу, в горы, тогда хорошо будет видно, - рассказал астрофизик.

Следующее великое противостояние Марса случится только 15 сентября 2035 года.

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