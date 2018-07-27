Во сколько крымчане могут увидеть полное затмение Луны и противостояние Марса
Крымский астрофизик Сергей Назаров, рассказал, во сколько на Крымском полуострове в ночь с 27 июля на 28 можно наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение.
- Лунное затмение можно наблюдать с 00.00 до 00.15 ночи, всего 15 минут, - сообщил «Комсомолке» Назаров.
Сегодняшнее лунное затмение уникально тем, что в это время и Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. Он станет ярче Юпитера и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он засияет оранжевым блеском.
По словам астрофизика, Марс приближается к нашей планете на максимальное расстояние только раз в 15-17 лет, в прошлый раз это было в 2003 году.
- Соединение Луны и Марса будет видно на половине планеты всю ночь. И в Крыму тоже его можно наблюдать. Конечно, лучше выехать на природу, в горы, тогда хорошо будет видно, - рассказал астрофизик.
Следующее великое противостояние Марса случится только 15 сентября 2035 года.