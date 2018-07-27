В крымских горах спасли туристку из Казахстана
Крымским спасателям сообщили, что нужна их помощь: в районе плато горы Ай-Петри резко ухудшилось самочувствие у отдыхающей из Казахстана.
- Специалисты обнаружили пострадавшую 23-летнюю женщину. И медики на месте оказали ей первую помощь, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Затем молодую женщину при помощи носилок и альпинистского снаряжения доставили в в безопасное место. И затем на служебном автомобиле отвезли в Ялту. В дальнейшей медпомощи она не нуждалась.
В этот же день, стало известно, что на тропе от Царского пляжа, находящейся в окрестностях поселка Новый Свет, заблудились девять туристов.
- 5 взрослых и 4 несовершеннолетних жителей из Тольятти и Энгельса обнаружили на юго-восточной части горы Перчем, - рассказывают в ведомстве.
Незадачливым туристам оказали психологическую помощь и эвакуировали в поселок Новый Свет. Все они живы и здоровы.