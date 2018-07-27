В крымских горах спасли туристку из Казахстана

27 Июль 12:56 2018-07-27T13:09:42+03:00

Прогулки на Ай-Петри пользуются популярностью у туристов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Крымским спасателям сообщили, что нужна их помощь: в районе плато горы Ай-Петри резко ухудшилось самочувствие у отдыхающей из Казахстана.

- Специалисты обнаружили пострадавшую 23-летнюю женщину. И медики на месте оказали ей первую помощь, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Затем молодую женщину при помощи носилок и альпинистского снаряжения доставили в в безопасное место. И затем на служебном автомобиле отвезли в Ялту. В дальнейшей медпомощи она не нуждалась.

В этот же день, стало известно, что на тропе от Царского пляжа, находящейся в окрестностях поселка Новый Свет, заблудились девять туристов.

- 5 взрослых и 4 несовершеннолетних жителей из Тольятти и Энгельса обнаружили на юго-восточной части горы Перчем, - рассказывают в ведомстве.

Незадачливым туристам оказали психологическую помощь и эвакуировали в поселок Новый Свет. Все они живы и здоровы.