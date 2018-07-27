Кировский райсовет отправил в отставку своего председателя Олега Гордеева

27 Июль 13:00 2018-07-27T13:15:20+03:00

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Депутаты Кировского районного совета приняли отставку председателя Олега Гордеева.

Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.

- Да, я принял решение уйти с должности, написал заявление. На сессии районного совета мое заявление удовлетворили. При этом я остаюсь депутатом совета, - рассказал КП-Крым уже экс-председатель райсовета.

Новым председателем Кировского райсовета на той же сессии избрана Елена Гуцул, которая ранее была председатеем Журавского сельского совета Кировского района Крыма.

Олег Гордеев занимал должность главы райсовета с октября 2014 года.