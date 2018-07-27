2018-07-27T13:43:10+03:00
Общество

В Крым едут туристы с Южной Америки, Бразилии и Филиппин

С начала года на полуострове отдохнули 230 иностранцев
Анастасия КУРДЮКОВА
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Всего в Крыму в этом году отдохнули почти 3,2 миллиона человек.Всего в Крыму в этом году отдохнули почти 3,2 миллиона человек.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крым едут туристы из многих стран мира. За первые полгода полуостров уже посетили 230 иностранцев.

- География фантастическая – это Южная Америка, Бразилия, Филиппины, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Кстати, в прошлом году в Крыму отдохнули представители 68 стран.

- Откуда только к нам не приезжали: Австралия, Новая Зеландия, Европа вся целиком, - отметил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - Большинство иностранцев приезжает на лечение. Никакие станции и предостережения не срабатывают. Нам приятно, это показывает, что уровень медицины в крымских санаториях высокого уровня.

Напомним, в Крыму с 1 января по 25 июля отдохнули 3,2 миллиона человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%.

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