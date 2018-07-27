Севастополец отменил штраф ГИБДД, вынесенный через 3 года после продажи автомобиля
Житель Севастополя через суд добился отмены штрафа, который вынесли спустя 3 года после продажи автомобиля.
Суть дела такова: автоматическая камера зафиксировала превышение скорости в 2017 году и поэтому «письмо счастья» отправили собственнику автомобиля, чьи данные были в регистрационной базе данных ГИБДД.
- Оспаривая штраф в суде, привлекаемое лицо ссылалось на то, что автомобиль выбыл из его собственности 3 года назад, о чем свидетельствует договор купли-продажи транспортного средства от 2014 года, - сообщает пресс-секретарь Севастопольского горсуда София Яковенко.- До составления протокола о превышении скорости мужчина полагал, что покупатель поставил транспортное средство на учет.
Суд поддержал автолюбителя и отменил постановление инспектора ГИБДД в связи с отсутствием в действиях привлекаемого лица состава административного нарушения.
В суде пояснили, что в силу пункта 1 статьи 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи. При этом госрегистрация транспорта проводится для полноты учета и не влияет на возникновение или прекращение права собственности.