2018-07-27T17:11:47+03:00
Общество

В Крыму обещают на выходные грозы и ливни

На полуострове в субботу и воскресенье будет хозяйничать ненастье
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове пройдут сильные дожди.На полуострове пройдут сильные дожди.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В эти выходные будет неважная погода и лучше отсидеться дома, если есть такая возможность.

- Днем 28 июля, сутки 29 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с., - сообщает пресс-служба МЧС Крыма со ссылкой на ФГБУ «Крымское УГМС».

Синоптики в свою очередь более подробно говорят о том, что ждет гостей и жителей Крыма: - Пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра; местами сильные ливни, возможен град. Температура воздуха составит: ночью 17…22°, на побережье 23…27°; днем 29…34°.

Мало шансов, что ситуация улучшиться после уик-энда, в понедельник. Крымские синоптики говорят о том, что в первые дни новой недели возможны грозовые дожди, но при этом температура воздуха останется прежней.

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