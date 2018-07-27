По Ялте разъезжал автомобиль с мужчиной на крыше
По улице города-курорта едет светлая, серебристая машина: в салоне люди и на крыше тоже едет пассажир. Мужчина лежит сверху машины: ноги-руки вытянул, а голову в шляпе приподнял. Такой снимок появился в соцсетях.
- Оказывается можно и так передвигаться по городу, - сообщает автор фотографии.
Мужчина вполне комфортно себя чувствует. Фото: Елена Попова /Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK
- Полдня сегодня по Ялте колесили вот так. Номера белорусские. На вещевом рынке, передо мной тормознули, чуть с крыши товарищ не слетел.
- Я их видела на Садовой и на вещевом рынке, были они и на Массандре - гуляли от души...
- Видел этих на Дружбе нижней.
А дальше, реплики посыпались, как из рога изобилия.
- Когда на пляже не протолкнуться....
- То чувство, когда в твоем пятнадцатилетнем мерседесе не работает кондиционер.
- Когда места не хватило, а с пацанами отдохнуть хочется.
- Нормально ребята отдыхают, а вы не завидуйте...
- Жаль не слетел.
И в заключении пронзительное: - Хочу в отпуск и кататься на крыше ! Не хочу большого ума! Только трешак и пьяный угар!