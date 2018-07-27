2018-07-27T19:40:39+03:00
Общество

По Ялте разъезжал автомобиль с мужчиной на крыше

Фото экстремального отдыха активно обсуждают в соцсети
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Машину с человеком на крыше видели в Ялте. Фото: Елена Попова /Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VKМашину с человеком на крыше видели в Ялте. Фото: Елена Попова /Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK
Изменить размер текста:

По улице города-курорта едет светлая, серебристая машина: в салоне люди и на крыше тоже едет пассажир. Мужчина лежит сверху машины: ноги-руки вытянул, а голову в шляпе приподнял. Такой снимок появился в соцсетях.

- Оказывается можно и так передвигаться по городу, - сообщает автор фотографии.

Мужчина вполне комфортно себя чувствует. Фото: Елена Попова /Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK

Мужчина вполне комфортно себя чувствует. Фото: Елена Попова /Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK

- Полдня сегодня по Ялте колесили вот так. Номера белорусские. На вещевом рынке, передо мной тормознули, чуть с крыши товарищ не слетел.

- Я их видела на Садовой и на вещевом рынке, были они и на Массандре - гуляли от души...

- Видел этих на Дружбе нижней.

А дальше, реплики посыпались, как из рога изобилия.

- Когда на пляже не протолкнуться....

- То чувство, когда в твоем пятнадцатилетнем мерседесе не работает кондиционер.

- Когда места не хватило, а с пацанами отдохнуть хочется.

- Нормально ребята отдыхают, а вы не завидуйте...

- Жаль не слетел.

И в заключении пронзительное: - Хочу в отпуск и кататься на крыше ! Не хочу большого ума! Только трешак и пьяный угар!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог