Коктебель оказался лучшим местом в России для полетов на параплане

27 Июль 20:00 2018-07-27T20:25:34+03:00

На втором месте Пятигорск в Ставропольском крае и Курай на Горном Алтае

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Коктебель оказался на первом месте в рейтинге лучших в России мест для полетов на параплане.

- Полеты на параплане входят в первую пятерку видов активного отдыха, которые предпочитают туристы летом. В топ-3 мест России для полетов вошли Коктебель в Крыму, Пятигорск в Ставропольском крае и Курай на Горном Алтае, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Дельтадром на горе Клементьева рядом с Феодосией советские планеристы полюбили в 1930-х годах. До сих пор это одно из самых популярных мест в стране у любителей полетов на парапланах, воздушных шарах, дельтапланах и легких самолетах.

Напомним, в Крыму с 1 января по 25 июля отдохнули 3,2 миллиона человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%.