В Балаклаве открылась первая бесплатная перехватывающая парковка

27 Июль 20:17 2018-07-27T20:21:14+03:00

От парковки до набережной ходят автобусы. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Балаклаве открылась первая перехватывающая парковка. Туристы, приезжающие в населенный пункт из Севастополя и других городов, могут бесплатно оставить авто на ул. Крестовского, 54 и затем на автобусе добраться к набережной.

Стоянка бесплатная, рассчитана на 77 машиномест, из которых 65 мест для легкого транспорта, 4 места для микроавтобусов, 8 мест для инвалидов.

В 350 метрах от перехватывающей парковки находится остановка общественного транспорта «ул. Крестовского». От нее до остановки «Площадь 1-го мая» ходят автобусы № 108, 126, 129, 182, 27, 8, 9, 94 и маршрутные такси № 33, 9

- Расстояние от паркинга до набережной Назукина (остановка «Площадь 1-го мая») составляет 2,5 километра, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.