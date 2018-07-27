2018-07-27T20:35:39+03:00
Общество

В Севастополе на День Крещения Руси перекроют часть города

Движение ограничат 28 июля с 8.00 до 24.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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По некоторым улицах 28 июля разрешат проезжать только общественному транспорту.По некоторым улицах 28 июля разрешат проезжать только общественному транспорту.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 28 июля ограничат движение транспорта. Проезд по некоторым улицам перекроют в связи с празднование Дня Крещения Руси.

- С 6.00 до 24.00 будет закрыта ул. Древняя. Проезд по ней разрешен только для общественного транспорта, машин коммунальных и экстренных служб, а также участвующих в обеспечении мероприятий, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кроме того, с 14.00 до 24.00 вводится одностороннее движение по ул. Ерошенко (от пл. 50 лет СССР до ул. Древняя) и по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Древняя до пр-та Гагарина).

Напомним, в Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.

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