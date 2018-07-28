2018-07-28T09:05:29+03:00
Общество

Для военного городка под Симферополем построят новую подстанцию за 620 миллионов

Запустить ее планируют уже в этом году
Анастасия ЖУКОВА
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В селе Перевальное Симферопольского района построят новую подстанцию для снабжения электричества военных городков и рядовых потребителей.

Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", ПС 110 кВ Перевальное-2 станет первым на полуострове энергообъектом закрытоо типа. Использовать планируется только оборудование отечественных производителей.

- За счет того, что все оборудование находится внутри здания, оно полностью защищено от воздействия внешней среды, экологично и бесшумно. Подстанция будет полностью автоматизирована. Ек строительство и эксплуатация положит начало новому этапу в развитии энергосистемы Республики Крым, - отметили на предприятии.

Производственное помещение уже построено. Там разместится комплектное распределительное устройство (КРУЭ), системы связи, пункт управления, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также помещения для обслуживающего персонала.

Ввести подстанцию в эксплуатацию планируется к концу 2018 года. В строительство вложат около 620 миллионов рублей.

- Ввод в эксплуатацию нового оборудования повысит надежность транзита электроэнергии для питания потребителей ЮБК, - заключили в "Крымэнерго".

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