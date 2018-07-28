На День ВМФ-2018 в Севастополе зрители увидят более 20 самолетов и вертолетов

28 Июль 14:00 2018-07-28T14:01:43+03:00

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На военно-спортивном празднике в День ВМФ 2018 в Севастополе гости и жители города увидят более 20 самолетов и вертолетов.

В частности, свои возможности покажут фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, истребители Су-30, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолёты Ан-26, а также вертолеты Ми-28, Ми-35, Ка-52, Ми-8 и Ка-27, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12.

Как рассказали в пресс-службе Черноморского флота, авиацию задействуют в семи эпизодах праздника, в частности - во время открытия.

Также зрителям покажут поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией, авиационную доразведку противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием, а также авиационную огневую подготовку высадки десанта и сопровождение действий войск десанта на берегу.

Помимо этого, самолеты и вертолеты продемонстрируют спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие. Еще в программе - групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.