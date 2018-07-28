2018-07-28T10:38:20+03:00
Звезды

На День Феодосии перед горожанами выступят группы "Семь", "Kooraga" и Легкоступова

Празднует свой день рождения город в субботу, 28 июля
Анастасия ЖУКОВА
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Сегодня, 28 июля, в Феодосии отмечают День города.

В сквере имени Пушкина с 18:00 до 18:30 будет проходить конкурс рисунков на асфальте, затем детей ждет танцевальная программа. В 19:00 начнется летний кинозал для малышей и взрослых: можно будет посмотреть советские мультфильмы на мягком ковре.

Вечером на Привокзальной площади жителей и гостей города ждет праздничный концерт.

Так, с 15:00 до 18:00 там будут выступать местные творческие коллективы, а с 18:40 до 22:00 на сцену выйдут Аннетта Бриль, группы "Семь", "Kooraga", а также заслуженная артистка России Валентина Легкоступова.

Завершится программа праздничным салютом в 22:00, а также дискотекой, передает пресс-служба администрации Феодосии.

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