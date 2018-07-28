2018-07-28T16:02:17+03:00
Общество

В Феодосии под дождем открыли реконструированный цветомузыкальный фонтан

Ранее его закрыли из-за ненадлежащего состояния [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба администрации ФеодосииФото: пресс-служба администрации Феодосии
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В Феодосии реконструировали цветомузыкальный фонтан на проспекте Айвазовского. Ранее он перестал работать, потому что разгерметизировалась чаша, а инженерные сети - совсем износились. Ко Дню города фонтан восстановили.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, реконструкцию проводили за счет средств меценатов.

- В этот праздничный день хочется поблагодарить всех земляков за внесенный вклад в развитие города и искреннюю любовь к родному краю. Особые слова благодарности адресую тем, благодаря кому удалось восстановить фонтан, - отметил председатель феодосийского горсовета Владимир Титаренко. - Верю, что с такими людьми нам удастся преобразить Феодосию и реализовать все намеченные планы.

Церемония открытия фонтана проходила под дождем.

СПРАВКА КП

До 1941 года на месте фонтана располагался главный местный санаторий - институт физических методов лечения, однако его разрушили во время Великой Отечественной. Позднее там располагался небольшой сквер и фонтан. Потом его снесли и в 1975 году построили большой цветомузыкальный фонтан. Он всегда пользовался большой популярностью у жителей и гостей города.

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