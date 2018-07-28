Под Симферополем перевернулся автомобиль
Под Симферополем перевернулся легковой автомобиль марки ВАЗ. Авария произошла на 11-м километре Московского шоссе, передают очевидцы.
На снимках, которые публикуют интернет-пользователи с места происшествия, видно, что белая "четверка" лежит посреди дороги на крыше, рядом - скорая. Свидетели сообщают, что в происшествии никто не пострадал.
Фото: Юнус Асанов / Автопартнер Крым / ВКонтакте
По данным некоторых свидетелей, ВАЗ столкнулся с легковушкой KIA. Иномарка практически не пострадала: у нее слега смяты капот и левое крыло, разбита фара.
Фото: Юнус Асанов / Автопартнер Крым / ВКонтакте
Авария произошла во второй половине дня в субботу, 28 июля.