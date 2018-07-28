Под Симферополем перевернулся автомобиль

28 Июль 18:41 2018-07-28T18:41:03+03:00

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Под Симферополем перевернулся легковой автомобиль марки ВАЗ. Авария произошла на 11-м километре Московского шоссе, передают очевидцы.

На снимках, которые публикуют интернет-пользователи с места происшествия, видно, что белая "четверка" лежит посреди дороги на крыше, рядом - скорая. Свидетели сообщают, что в происшествии никто не пострадал.

Фото: Юнус Асанов / Автопартнер Крым / ВКонтакте

По данным некоторых свидетелей, ВАЗ столкнулся с легковушкой KIA. Иномарка практически не пострадала: у нее слега смяты капот и левое крыло, разбита фара.

Фото: Юнус Асанов / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Авария произошла во второй половине дня в субботу, 28 июля.