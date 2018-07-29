2018-07-29T09:03:46+03:00
Происшествия

Взятка не удалась: Директор предприятия заплатит миллион штрафа из-за честного полицейского

Да еще и должности лишился
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Джанкое руководитель предприятия пытался дать взятку полицейскому и получил срок.

Исполняющий обязанности директора попытался дать денег блюстителю порядка "за благоприятные для него результаты проверки законности использования бюджетных средств", которые выделили на капитальный ремонт водопровода в Просторненском сельском поселении.

Но вот незадача: полицейский оказался честным, от взятки отказался - да еще и дело уголовное возбудили, прокуратуру привлекли.

В результате Джанкойский районный суд признал незадачливого руководителя виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Предпринимателя не только лишили на 1,5 года права занимать управленческие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, но еще и присудили штраф. Причем заплатить придется немало - аж 1 миллион рублей.

А доследственная проверка по факту завышения стоимости ремонтных работ предприятием-подрядчиком тем временем продолжается, сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог