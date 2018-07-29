Взятка не удалась: Директор предприятия заплатит миллион штрафа из-за честного полицейского

29 Июль 09:03 2018-07-29T09:03:46+03:00

Да еще и должности лишился

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В Джанкое руководитель предприятия пытался дать взятку полицейскому и получил срок.

Исполняющий обязанности директора попытался дать денег блюстителю порядка "за благоприятные для него результаты проверки законности использования бюджетных средств", которые выделили на капитальный ремонт водопровода в Просторненском сельском поселении.

Но вот незадача: полицейский оказался честным, от взятки отказался - да еще и дело уголовное возбудили, прокуратуру привлекли.

В результате Джанкойский районный суд признал незадачливого руководителя виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Предпринимателя не только лишили на 1,5 года права занимать управленческие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, но еще и присудили штраф. Причем заплатить придется немало - аж 1 миллион рублей.

А доследственная проверка по факту завышения стоимости ремонтных работ предприятием-подрядчиком тем временем продолжается, сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.