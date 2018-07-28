2018-07-28T21:27:54+03:00
Происшествия

Улицы-реки: Крымские города затопило после ливня

И на западе, и на востоке полуострова люди ходят по щиколотку в воде [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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В нескольких городах Крыма в субботу прошел сильный ливень, и улицы превратились в самые настоящие реки.

Так, жители Феодосии добираются домой по щиколотку в воде.

- Федько 103. Проходной двор. На остановку, магазины и автовокзал. Затапливает при каждом дожде. Мы очень рады что по улице Федько положили плитку, но этим утопили совсем двор. С другой стороны - то же самое. С ул. Энгельса на автовокзал тоже не пройти: от перекрестка ул. Клубная по самый автовокзал все затоплено, - жалуются феодосийцы в соцсетях.

Фото: Подслушано в Феодосии / ВКонтакте

Фото: Подслушано в Феодосии / ВКонтакте

В Евпатории - аналогичная ситуация.

Фото: Елена Сафонова / Facebook

Фото: Елена Сафонова / Facebook

- Теперь мы не едем, а плывем! - отметила местная жительница Елена Сафонова. По ее мнению, в городе не хватает ливневок.

Фото: Елена Сафонова / Facebook

Фото: Елена Сафонова / Facebook

- Я час тому назад плыла по улице 60 лет ВЛКСМ. Спасибо добрым людям из встречных машин, которые спасли мой номер!!!! Сорвало и разворотило рассекая волны)) точно теперь знаю, что мой рыжик не катамаран, - иронизирует по поводу евпаторийского потопа Светлана.

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