В Херсонесе выступил знаменитый хор Сретенского монастыря

29 Июль 10:33 2018-07-29T10:33:56+03:00

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В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе выступил известный на весь мир хор Сретенского монастыря. Концерт приурочили к 1030-летию Крещения Руси.

Артисты презентовали зрителям программу "Шедевры хорового искусства России". Сцена расположилась прямо среди руин древнего античного города Херсонеса.

Выступление посетили премьер-министр России Дмитрий Медведев, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Если бы мы задались целью искать на карте самые судьбоносные точки нашей страны, которые особым образом повлияли на судьбу всего нашего народа, то первым и главным было бы место, на котором сейчас мы с вами находимся. И наша духовная жизнь, и наша культура, государственность – все, без сомнения, имеет первый и главный исток здесь, в Херсонесе, – подчеркнул митрополит Тихон (Шевкунов).

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в настоящее время в "Херсонесе Таврическом" начинается строительство дополнительных зданий для хранилищ и музейных площадей. Работа завершится в течение 3-4 лет.

СПРАВКА КП

Впервые хор Сретенского монастыря стал известен еще в XVII столетии. После упадка монастыря в советские годы коллектив возродился в 1994 году и тоже начал набирать популярность. Помимо служб, вокалисты записывают альбомы и ведут активную концертную деятельность. Хор выступал в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиднее, Лондоне, Берлине, а также в Торонто, Бостоне, Буэнос-Айресе и многих других городах.

В репертуаре, помимо духовной музыки, - народные песни, казачьи песни, песни военных лет.