В Бахчисарайском районе со скалы сорвался турист

29 Июль 13:40 2018-07-29T13:40:32+03:00

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В Бахчисарайском районе 28 июля со скалы сорвался турист. ЧП случилось в районе монастыря Качи-Кальон.

Спасатели получили сообщение в 10:15 и немедленно выдвинулись на место. Пострадавшего удалось найти через час. Сотрудники чрезвычайного ведомства транспортировали мужчину к автомобилю скорой помощи на носилках. Пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Пострадавшего - 43-летнего жителя села Красногорье - передали медикам с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Его доставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

В МЧС Республики Крым призвали жителей и гостей полуострова брать с собой в горы заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также запас воды и пищи. Перед выходом следует обязательно сообщать о своем маршруте родственникам.