Трое несовершеннолетних крымчан украли деньги из гаража и угнали внедорожник

29 Июль 15:54 2018-07-29T15:54:45+03:00

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Трое несовершеннолетних крымчан в Белогорском районе украли деньги и угнали внедорожник.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, ребята забрались в гараж, вытащили деньги из стоявшей там копилки, а также ключи зажигания от иномарки Volkswagen. Но этого школьникам показалось мало: на следующий день они сорвали навесной замок на том же гараже и обнаружили там автомобиль УАЗ с ключами зажигания в замке.

Почему бы и не угнать, решили ребятишки. И угнали. Вот только быстро угодили в руки правоохранителей.

Полицейские изъяли автомобиль, в дальнейшем его вернут законному владельцу. В отношении ребят возбудили уголовное дело по статье "кража" ( п.«в» ч.2 ст.158 и п.«б», «в» ч.2 ст.158), в качестве меры пресечения суд избрал им подписку о невыезде.

Юным крымчанам может грозить как крупный штраф, так и до пяти лет лишения свободы.