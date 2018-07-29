Симферополь в ближайшие несколько часов накроет гроза

29 Июль 16:02 2018-07-29T16:02:29+03:00

Ливни будут идти до конца дня, предупреждают в МЧС

Изменить размер текста: A A

Симферополь 29 июля накроет гроза. Ливни, град и шквал ожидаются уже в ближайшие 2-3 часа, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Непогода продержится в крымской столице до конца суток. Скорость ветра, по данным крымского гидрометцентра, достигнет 18-23 метра в секунду.

В МЧС призвали соблюдать правила безопасности: по возможности воздержаться от поездок по городу, не находиться вблизи крупных деревьев, а также не парковать там свой личный транспорт, держаться подальше от вывесок, рекламных щитов, линий электропередач и дорожных знаков.

- Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления, - советуют в МЧС. - Если выоказались в автомобиле, в случае стремительного пребывания воды немедленно покиньте его и пройдите на возвышенный участок местности. Не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки, лучше медленно перестроиться в крайний правый ряд и остановиться. Включите аварийные огни и переждите непогоду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101.