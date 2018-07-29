2018-07-29T17:03:40+03:00
Общество

В Севастополь на День ВМФ 2018 приехали порядка 100 тысяч человек

На набережной был полный аншлаг [фото]
Анастасия ЖУКОВАНадежда КУЧЕРЯВАЯ
Поделиться:
На набережной яблоку негде было упастьНа набережной яблоку негде было упастьФото: Василий БАТАНОВ
Изменить размер текста:

В Севастополь на празднования Дня Военно-морского флота приехали порядка 100 тысяч человек. Об этом заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент КП-Крым.

День ВМФ традиционно - один из самых любимых праздников как для жителей города-героя, так и для гостей. В этом году Севастополь оказался самым популярным местом для того, чтобы полюбоваться военно-морским парадом и окунуться в атмосферу флотской жизни.

Люди прятались от жары под зонтиками Фото: Василий БАТАНОВ

Люди прятались от жары под зонтикамиФото: Василий БАТАНОВ

Фото: Василий БАТАНОВ

На рейде стоят 8 боевых кораблей, всего зрители увидели более 30. Также в военно-спортивном празднике приняли участие более 20 самолетов и вертолетов, различные подразделения Черноморского флота, в частности - морские пехотинцы.

Ни жара, ни теснота не могут испугать желающих посмотреть военно-морской праздник Фото: Василий БАТАНОВ

Ни жара, ни теснота не могут испугать желающих посмотреть военно-морской праздникФото: Василий БАТАНОВ

Фото: Василий БАТАНОВ

Полюбоваться зрелищем в центре Севастополя собрались десятки тысяч людей, на набережной было не протолкнуться. Места в кафе с видом на бухту бронировали за неделю, а жители окрестных многоэтажек продавали "зрительские места" на своих балконах примерно за 2500 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог