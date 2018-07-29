В Севастополь на День ВМФ 2018 приехали порядка 100 тысяч человек

29 Июль 17:03 2018-07-29T17:03:40+03:00

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В Севастополь на празднования Дня Военно-морского флота приехали порядка 100 тысяч человек. Об этом заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент КП-Крым.

День ВМФ традиционно - один из самых любимых праздников как для жителей города-героя, так и для гостей. В этом году Севастополь оказался самым популярным местом для того, чтобы полюбоваться военно-морским парадом и окунуться в атмосферу флотской жизни.

Люди прятались от жары под зонтикамиФото: Василий БАТАНОВ

Фото: Василий БАТАНОВ

На рейде стоят 8 боевых кораблей, всего зрители увидели более 30. Также в военно-спортивном празднике приняли участие более 20 самолетов и вертолетов, различные подразделения Черноморского флота, в частности - морские пехотинцы.

Ни жара, ни теснота не могут испугать желающих посмотреть военно-морской праздникФото: Василий БАТАНОВ

Фото: Василий БАТАНОВ

Полюбоваться зрелищем в центре Севастополя собрались десятки тысяч людей, на набережной было не протолкнуться. Места в кафе с видом на бухту бронировали за неделю, а жители окрестных многоэтажек продавали "зрительские места" на своих балконах примерно за 2500 рублей.