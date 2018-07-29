2018-07-29T18:05:56+03:00
Политика

Черноморский флот получит шесть новых кораблей до конца этого года

Катера, МРК, фрегаты
Надежда КУЧЕРЯВАЯ
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До конца этого года на Черноморском флоте появится шесть новых кораблей разного класса. Об этом после парада в честь дня ВМФ сообщил командующий ЧФ Александр Моисеев.

- Мы развиваемся в рамках программы вооружения всего Военно-морского флота. Три корабля мы уже приняли в состав: это фрегат «Макаров», который участвует в главном военно-морском параде в городе Санкт-Петербурге, это средний разведывательный корабль «Иван Фурс». – рассказал Моисеев.

По его словам, до конца этого ЧФ примет еще шесть кораблей разных классов: малые ракетные корабли, малые катера. В том числе - патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» на заключительном этапе испытаний.

- Я рассчитываю, что в ближайшие месяцы мы их (испытания, - ред.) завершим и примем корабли в состав флота, - поделился командующий ЧФ.

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