2018-07-29T19:24:37+03:00
Общество

Салют на День ВМФ в Севастополе 29 июля 2018: когда запустят, где смотреть

Небо над Севастополем разукрасят разноцветные сполохи
Анастасия ЖУКОВА
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Салют на День ВМФ в Севастополе прогремит 29 июля в 22:00, сразу после гала-концерта на площади Нахимова.

Запускают его над Севастопольской бухтой, что делает салют еще красивее, ведь разноцветные брызги фейерверков отражаются от водной глади.

У жителей и гостей города есть несколько традиционных мест просмотра салюта. В первую очередь это, конечно же, набережная у памятника затопленным кораблям. Там при наличии хорошего фотоаппарата можно сделать очень атмосферные кадры.

Еще одно замечательное место для просмотра - Арт-бухта, где причаливают катера и паромы. Там можно устроиться вдоль портика от причала и до дельфинария.

Также пользуется популярностью мыс Хрустальный, территория у памятника солдату и матросу. Оттуда, с возвышенности, открывается отличный вид на всю бухту.

Это все южная сторона города, но нельзя забывать о северной. Практически из всех многоэтажных домов, а также с причалов и пляжиков вдоль Севастопольской бухты с северной стороны тоже отлично видно салют.

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