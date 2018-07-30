2018-07-30T12:55:43+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 июля: до +33 и дожди

В южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность
Надежда ДАЦЮК
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Море прогрелось до +25...+28.Море прогрелось до +25...+28.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 30 июля переменная облачность, местами, возможно, пройдут. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе сегодня днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 29…31 градус.

В Севастополе 30 июля переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, гроза. Ветер западный 5–10 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем составит от 27 до 29 градусов.

Сегодня на ЮБК переменная облачность. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31 градус.

В Керчи 30 июля:переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается от 30 до 32 градусов.

Температура воды в Черном море: в Феодосии 26 градусов, Алуште 26 градусов, Ялте 25 градусов, у берегов г. Карадаг 24 градусов, в Севастополе 25 градусов, Евпатории 26 градусов, Черноморском 25. В Керченском проливе + 28. В Азовском море 27 градусов.

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