У киевлянина на крымской границе изъяли штык-нож

30 Июль 08:54 2018-07-30T08:56:35+03:00

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У гражданина Украины на крымской границе обнаружили артефакт времен Великой Отечественной войны. Ценный предмет нашли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым вместе с таможенниками.

В пункт пропуска "Армянск" приехал на своем Volkswagen 32-летний житель Киева. Во время осмотра машины пограничники нашли штык-нож, который по предварительной оценке может представлять историческую ценность.

- Любопытную находку сотрудники Управления выявили в одной из конструктивных полостей багажного отсека автомобиля благодаря умелому и эффективному применению технических средств пограничного контроля, - отметили в пресс-службе погрануправления.

Киевлянин заявил, что штык-нож нашел в лесу с помощью металлоискателя, положил в машину и напрочь забыл о находке.

Пограничники изъяли штык-нож и передали его на исследование в Экспертно-криминалистический центр. Там специалисты определят его историческую и культурную ценность.