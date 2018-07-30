У киевлянина на крымской границе изъяли штык-нож
У гражданина Украины на крымской границе обнаружили артефакт времен Великой Отечественной войны. Ценный предмет нашли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым вместе с таможенниками.
В пункт пропуска "Армянск" приехал на своем Volkswagen 32-летний житель Киева. Во время осмотра машины пограничники нашли штык-нож, который по предварительной оценке может представлять историческую ценность.
- Любопытную находку сотрудники Управления выявили в одной из конструктивных полостей багажного отсека автомобиля благодаря умелому и эффективному применению технических средств пограничного контроля, - отметили в пресс-службе погрануправления.
Киевлянин заявил, что штык-нож нашел в лесу с помощью металлоискателя, положил в машину и напрочь забыл о находке.
Пограничники изъяли штык-нож и передали его на исследование в Экспертно-криминалистический центр. Там специалисты определят его историческую и культурную ценность.