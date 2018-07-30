В Феодосии директоров двух школ отдали под суд

30 Июль 09:25 2018-07-30T09:27:46+03:00

Они нарушили закон и причинили ущерб городскому бюджету более, чем на 200 тысяч рублей

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Руководители двух школ в Феодосии виноваты в незаконном освоении бюджетных средств. Всего порядка 200 тысяч рублей.

- Подозреваемые заключили с индивидуальными предпринимателями муниципальные контракты на поставку товаров для школ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК. - После чего внесли в товарные накладные заведомо ложные сведения о поступлении товара.

Несуществующий товар был оплачен из бюджета городского округа Феодосии.

Директоров школ признали виновными в превышение должностных полномочий и служебном подлоге.

Руководители не стали отпираться: вину признали и вернули все казенные деньги.

Уголовные дела направили в суд с ходатайством о прекращении уголовных дел и применении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

В итоге Феодосийский горсуд оштрафовал каждого директора на 10 тысяч рублей.