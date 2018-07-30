В Феодосии директоров двух школ отдали под суд
Руководители двух школ в Феодосии виноваты в незаконном освоении бюджетных средств. Всего порядка 200 тысяч рублей.
- Подозреваемые заключили с индивидуальными предпринимателями муниципальные контракты на поставку товаров для школ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК. - После чего внесли в товарные накладные заведомо ложные сведения о поступлении товара.
Несуществующий товар был оплачен из бюджета городского округа Феодосии.
Директоров школ признали виновными в превышение должностных полномочий и служебном подлоге.
Руководители не стали отпираться: вину признали и вернули все казенные деньги.
Уголовные дела направили в суд с ходатайством о прекращении уголовных дел и применении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.
В итоге Феодосийский горсуд оштрафовал каждого директора на 10 тысяч рублей.