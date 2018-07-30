2018-07-30T09:27:46+03:00
Происшествия

В Феодосии директоров двух школ отдали под суд

Они нарушили закон и причинили ущерб городскому бюджету более, чем на 200 тысяч рублей
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководители двух школ в Феодосии виноваты в незаконном освоении бюджетных средств. Всего порядка 200 тысяч рублей.

- Подозреваемые заключили с индивидуальными предпринимателями муниципальные контракты на поставку товаров для школ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК. - После чего внесли в товарные накладные заведомо ложные сведения о поступлении товара.

Несуществующий товар был оплачен из бюджета городского округа Феодосии.

Директоров школ признали виновными в превышение должностных полномочий и служебном подлоге.

Руководители не стали отпираться: вину признали и вернули все казенные деньги.

Уголовные дела направили в суд с ходатайством о прекращении уголовных дел и применении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

В итоге Феодосийский горсуд оштрафовал каждого директора на 10 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог